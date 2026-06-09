В селе Богатом Самарской области прошел конкурс рисунков на асфальте

Традиционный конкурс рисунков на асфальте состоялся на центральной площади села Богатого Самарской области, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей и подготовлено при поддержке национального проекта «Семья».
Вначале для участников провели гимнастику, а после дети приступили к рисункам. Изображения юных художников были посвящены природе, солнцу, миру и добру.
После творческого этапа на площадь прибыла специальная техника: пожарная и полицейская машины, а также автомобиль скорой медпомощи. Ребятам показали оборудование, они даже смогли посидеть за рулем каждой из них. Этот блок мероприятия был направлен на просвещение детей в вопросах безопасности, знакомство с профессиями спасателей и медиков.
Завершением праздника стало награждение участников конкурса рисунков. Жюри отметило старания каждого юного художника сладкими призами, а лучшие были награждены памятными подарками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.