В селе Богатом Самарской области прошел конкурс рисунков на асфальте

После творческого этапа на площадь прибыла специальная техника: пожарная и полицейская машины, а также автомобиль скорой медпомощи. Ребятам показали оборудование, они даже смогли посидеть за рулем каждой из них. Этот блок мероприятия был направлен на просвещение детей в вопросах безопасности, знакомство с профессиями спасателей и медиков.