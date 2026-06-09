В ЦПКиО рассказали, что происходит на стройке колеса обозрения

— До этого подрядчик вместе с инженерами компании — изготовителя собрали четыре 60-метровые колонны и центральный вал — ключевую деталь, на которую и будут крепить детали окружности, в том числе ванты, — отметили в парке. — К слову, они заменят привычные всем спицы, вращающие кабинки колеса. Использование такой технологии позволит снизить вес конструкции и равномерно распределить нагрузку на все колесо — запускать его будет возможно при любой погоде.