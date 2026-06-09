В Глазове Удмуртии будут отрабатывать технологии воспитания и обучения

«По поручению Президента России педагогические университеты активно развиваются. Глазовский государственный инженерно-педагогический университет не является исключением. Здесь создана необходимая качественная инфраструктура, большое внимание уделяется обучению естественно-научным предметам. Мы договорились, что Глазову будет присвоен статус проектной площадки, где будут отрабатываться самые передовые технологии в области воспитания и обучения. В городе накоплен очень хороший опыт, важно изучить его и далее транслировать, в том числе на федеральном уровне», — отметил Кравцов.