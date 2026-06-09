В Глазове Удмуртии будут отрабатывать технологии воспитания и обучения

Проектную площадку по отработке передовых технологий в области воспитания и обучения создадут в Глазове, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
9 июня он посетил с рабочей поездкой Удмуртскую Республику. Глава ведомства побывал в Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете им. В. Г. Короленко, пообщался с педагогами и учащимися.
«По поручению Президента России педагогические университеты активно развиваются. Глазовский государственный инженерно-педагогический университет не является исключением. Здесь создана необходимая качественная инфраструктура, большое внимание уделяется обучению естественно-научным предметам. Мы договорились, что Глазову будет присвоен статус проектной площадки, где будут отрабатываться самые передовые технологии в области воспитания и обучения. В городе накоплен очень хороший опыт, важно изучить его и далее транслировать, в том числе на федеральном уровне», — отметил Кравцов.
Глазовский государственный инженерно-педагогический университет им. В. Г. Короленко — одно из старейших учебных заведений Удмуртии. Инфраструктура университета включает четыре учебно-лабораторных корпуса и четыре общежития. Там действуют кластеры междисциплинарной практической подготовки, педагогического проектирования, физиологии и инженерно-биологических систем, IT-кластер, три лаборатории — художественного развития детей, детского сада и физического развития детей, центр развития «Росток». По программам высшего образования обучаются 2334 студента, по программам среднего профессионального образования — 206 человек.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.