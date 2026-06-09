Авиакомпания NordStar и «Страховой Дом ВСК» запустили услугу страхования перевозки груза

Авиакомпания NordStar совместно со «Страховым Домом ВСК» запустила новую услугу для грузоотправителей и грузовых агентов «Страхование груза».
С конца мая 2026 года услуга доступна при бронировании грузовой емкости появилась возможность добавить к услуге перевозки груза страховой полис на случай повреждения и потери груза и/или хищения.
Первый полис покрывает ущерб в случае нарушения целостности упаковки с порчей содержимого груза, а также распространяет свое действие на случаи полной утраты всей партии или недостачи нескольких мест, при отсутствии возможности определения их местонахождения. Полис на случай хищения — защищает от недостачи мест и/или недостачи содержимого груза, при повреждении целостности упаковки.
Услуга обеспечивает комплексную защиту отправлений и позволяет клиентам выбрать оптимальный вариант страхового покрытия в зависимости от типа и стоимости груза.
«Авиакомпания NordStar ежегодно перевозит до 5 000 тонн груза и почтовых отправлений в города России. В списке перевозимых товаров продукты питания (в том числе скоропортящиеся товары), медицинские товары, цветы, оборудования и многое другое. Оформление перевозки осуществляется с помощью широкой агентской сети грузовых агентов, каждый из них проверен не одним годом работы и зарекомендовал себя в качестве надежного партнера, который способен взять на себя полный комплекс услуг по оформлению документов, упаковке, хранению и доставке при необходимости. Все этапы, касающиеся непосредственно отправки на воздушном судне, также тщательно контролируются и сопровождаются со стороны авиакомпании — от доставки к борту до погрузки и швартования. Внедрение услуги страхования является логичным следующим этапом по повышению надежности процесса перевозки грузов и компенсирования возможных рисков, вызванных форс-мажорными условиями, на которые ни авиакомпания как грузоперевозчик, ни наши грузовые агенты не могут повлиять. Здесь подключается наш партнер Страховой Дом ВСК, который берет на себя свою часть задачи по обеспечению надежной перевозки груза», — отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.
Среди ключевых преимуществ страхования — удобное оформление услуги в один клик в момент бронирования перевозки, доступные фиксированные тарифы и гарантированные выплаты в кратчайшие сроки.
«Мы в ВСК постоянно развиваемся, осваиваем новые для себя ниши, расширяем партнерские связи и продуктовую линейку. Сотрудничество с NordStar станет для нас очередным этапом развития. У ВСК есть обширный опыт взаимодействия с логистическими компаниями, который мы адаптируем для сегмента авиаперевозок. Как и большинство продуктов ВСК, новый полис можно будет оформить буквально в пару кликов — в момент бронирования перевозки. Уверен, продукт будет широко востребован, т.к. фиксированные тарифы и гарантированные выплаты при наступлении страхового случая позволят нашим клиентам минимизировать риски и сократить затраты на логистику», — отметил Антон Чех, старший вице-президент «Страхового Дома ВСК».
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