Стали известны подробности ДТП с 10-летней девочкой в Перми

Подробности ДТП с 10-летней девочкой в Перми рассказали в департаменте транспорта.
Речь о происшествии, которое произошло днём 9 июня на улице Героев Хасана недалеко от ЖК «Арсенал». Очевидцы сообщили, что автобус сбил ребёнка.
Как рассказали сайту perm.aif.ru в департаменте транспорта администрации Перми, девочка пересекала проезжую часть в неположенном месте. Ребёнок получил травмы и госпитализирован в больницу.
«Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о случившемся диспетчеру. На место были вызваны скорая медицинская помощь и полиция», — пояснили в департаменте.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Соликамском округе произошло массовое ДТП с участием 8 автомобилей. Один из грузовиков перевернулся.