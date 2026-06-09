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Стали известны подробности ДТП с 10-летней девочкой в Перми

Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте.

Подробности ДТП с 10-летней девочкой в Перми рассказали в департаменте транспорта.

Речь о происшествии, которое произошло днём 9 июня на улице Героев Хасана недалеко от ЖК «Арсенал». Очевидцы сообщили, что автобус сбил ребёнка.

Как рассказали сайту perm.aif.ru в департаменте транспорта администрации Перми, девочка пересекала проезжую часть в неположенном месте. Ребёнок получил травмы и госпитализирован в больницу.

«Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о случившемся диспетчеру. На место были вызваны скорая медицинская помощь и полиция», — пояснили в департаменте.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Соликамском округе произошло массовое ДТП с участием 8 автомобилей. Один из грузовиков перевернулся.