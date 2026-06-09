В Челябинской области пройдет Бажовский фестиваль народного творчества

XXXII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества состоится с 19 по 21 июня возле села Демарино в Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Напомним, Бажовский фестиваль народного творчества — одно из ключевых событий для мастеров-ремесленников. Организаторы подготовили программу с акциями, мастер-классами, интерактивными площадками и многим другим. На сцене фестиваля выступят приглашенные артисты, например Государственный русский народный оркестр «Малахит» и народный хореографический ансамбль «Солнечная радуга» из Перми.
Гостей также ждут народные игры и забавы, лекции по банному парению, конкурс частушек и ночной иммерсивный променад. Полная программа фестиваля доступна по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.