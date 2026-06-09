Матч России и Тринидада и Тобаго в Калининграде будут судить сербы, а на стадионе споет Найк Борзов

Главным арбитром встречи назначен 36-летний Ненад Минакович. Он — опытный арбитр, работающий на матчах сербского чемпионата и кубка, а также международной арене. В сезоне 2025/26 он отработал четыре игры на групповом этапе Лиги Европы. Ему будут помогать его соотечественники — ассистенты рефери Бошко Божович и Светозар Живин. А вот резервным судьей стал россиянин Сергей Цыганок.