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Число детей, заболевших в красноярском лагере, возросло до 16

Прокуратура: число детей, заболевших в красноярском летнем лагере, выросло до 16.

КРАСНОЯРСК, 9 июн — РИА Новости. Число детей, заболевших в летнем лагере в Красноярском крае, выросло до 16, один из них госпитализирован с кишечной инфекцией, в спальном корпусе, где они проживали, на семь дней введен карантин, сообщает прокуратура региона.

Ранее региональное ГСУ СК сообщило, что в детском лагере под Ачинском четверо подростков в возрасте 10−11 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие в медпункт. Детям оказана необходимая помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Сегодня, 9 июня, 16 воспитанников МАОУ “Сокол” обратились за медицинской помощью. Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом “кишечная инфекция”, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении», — сообщает прокуратура на платформе «Макс».

По данным ведомства, для предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин на семь дней. Под наблюдение родителей переданы 87 детей. В лагере организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.

Прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и условий пребывания детей в учреждении.