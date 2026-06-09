Число детей, заболевших в красноярском лагере, возросло до 16

Ранее региональное ГСУ СК сообщило, что в детском лагере под Ачинском четверо подростков в возрасте 10−11 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие в медпункт. Детям оказана необходимая помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.