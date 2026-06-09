На Дону самозанятые получили право на оплачиваемый больничный

Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по Ростовской области. С начала 2026 года 234 жителя Ростовской области, работающие на себя, заключили договоры добровольного страхования. Новая программа позволяет получать оплачиваемый больничный лист при болезни. Чтобы участвовать в программе, нужно ежемесячно вносить от 1,3 тыс. рублей. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично в клиентской службе до 30 сентября 2027 года. При оформлении страховки самозанятый выбирает сумму: 35 или 50 тыс. рублей. Соответственно годовой взнос составит 16,1 или 23 тыс. рублей. Право на выплату возникает через полгода после начала уплаты взносов. Размер пособия зависит от стажа участия в программе. При стаже от года можно получить до 100% страховой суммы, затем применяется понижающий коэффициент. Деньги перечислят в течение 10 рабочих дней после закрытия больничного. Важно отметить, что программа не распространяется на декретные выплаты. Таким образом, самозанятые Дона получили социальную гарантию, которая ранее была доступна только наемным работникам.