Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по Ростовской области. С начала 2026 года 234 жителя Ростовской области, работающие на себя, заключили договоры добровольного страхования. Новая программа позволяет получать оплачиваемый больничный лист при болезни. Чтобы участвовать в программе, нужно ежемесячно вносить от 1,3 тыс. рублей. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично в клиентской службе до 30 сентября 2027 года. При оформлении страховки самозанятый выбирает сумму: 35 или 50 тыс. рублей. Соответственно годовой взнос составит 16,1 или 23 тыс. рублей. Право на выплату возникает через полгода после начала уплаты взносов. Размер пособия зависит от стажа участия в программе. При стаже от года можно получить до 100% страховой суммы, затем применяется понижающий коэффициент. Деньги перечислят в течение 10 рабочих дней после закрытия больничного. Важно отметить, что программа не распространяется на декретные выплаты. Таким образом, самозанятые Дона получили социальную гарантию, которая ранее была доступна только наемным работникам.
На Дону самозанятые получили право на оплачиваемый больничный
Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по Ростовской области.