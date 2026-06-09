Диетолог Редина рассказала о пользе сала и кому запрещено есть этот продукт

Сало — это продукт, который имеет глубокие корни в русской кулинарной традиции, но его польза и вред до сих пор вызывают споры. С одной стороны, оно является источником важных питательных веществ, таких как витамины A, E, D, а также арахидоновая кислота, необходимая для работы мозга и иммунной системы. С другой стороны, из-за высокой калорийности и значительного содержания насыщенных жиров сало может быть опасным для здоровья, особенно при неумеренном потреблении. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В чём заключается вред сала.
По словам эксперта, основной вред сала заключается в его высокой калорийности. В 100 граммах сала содержится около 750−800 калорий. Регулярное переедание может привести к ожирению, особенно внутренних органов и печени, особенно у людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
Кроме того, сало часто готовят с большим количеством соли, что может привести к задержке жидкости в организме и, как следствие, к повышенному артериальному давлению и отёкам.
Также стоит помнить, что при жарке сала образуются вредные вещества, такие как акриламид и гликированные белки, которые обладают канцерогенными свойствами. Поэтому лучше всего употреблять сало в сыром, солёном или вяленом виде, избегая жареного варианта.
Однако сыровяленое или копчёное сало неизвестного происхождения может содержать паразитов, таких как трихинеллы и листерии. Поэтому безопаснее всего покупать промышленно обработанный или замороженный продукт.
Как часто и в каком количестве можно есть сало.
По мнению специалиста, для здорового взрослого человека безопасной нормой считается 10−30 граммов сала, что соответствует 2−3 тонким ломтикам. Однако употреблять его следует не ежедневно, а 3−4 раза в неделю.
Лучше всего сочетать сало с овощами, такими как квашеная капуста, зелень или огурцы. Клетчатка, содержащаяся в овощах, помогает связывать жир и холестерин. А вот сочетание сала с хлебом, картофелем или макаронами может создать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу, предупредила диетолог.
Кому противопоказано сало.
Несмотря на некоторые полезные свойства, сало категорически противопоказано людям с определёнными заболеваниями. В их числе:
сердечно-сосудистые заболевания;
гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
желчнокаменная болезнь;
ожирение;
атеросклероз.
Перед включением сала в свой рацион людям с хроническими заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом.