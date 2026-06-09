Диетолог Редина рассказала о пользе сала и кому запрещено есть этот продукт

Сало — это продукт, который имеет глубокие корни в русской кулинарной традиции, но его польза и вред до сих пор вызывают споры. С одной стороны, оно является источником важных питательных веществ, таких как витамины A, E, D, а также арахидоновая кислота, необходимая для работы мозга и иммунной системы. С другой стороны, из-за высокой калорийности и значительного содержания насыщенных жиров сало может быть опасным для здоровья, особенно при неумеренном потреблении. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».