В Гайском округе Оренбургской области трудоустроят 200 подростков

Трудовой сезон стартовал в Гайском округе Оренбургской области в соответствии с задачами национального проекта «Кадры». В течение летнего сезона будут трудоустроены 200 подростков, сообщили в информцентре Гайского округа.
Открытие сезона провели в кадровом центре «Работа России». Перед школьниками выступили руководитель кадрового центра Евгения Заиченко, специалисты местного отделения Движения первых и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Олеся Гомозова. Они подчеркнули роль молодежного труда в формировании будущего страны и пожелали ребятам успешной работы.
В завершение мероприятия специалисты кадрового центра оказали участникам всю необходимую консультативную помощь по вопросам организации временного трудоустройства. Ребята смогут поработать в учреждении «Городские парки и скверы» и образовательных организациях округа.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.