Жительница Светлого получила доступ к телефону знакомой и украла 80 тысяч рублей с её вклада

В Светлом полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег через банковское приложение. Девушка находилась в гостях у знакомой, получила доступ к её мобильному телефону, подобрала пароль от банковского приложения и вывела со сберегательного вклада потерпевшей на её же банковскую карту 380 тысяч рублей. После этого 80 тысяч из этой суммы злоумышленница перевела на свой счёт.
В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела — по части 6 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Полиция напоминает: не сообщайте никому пароли от банковских приложений и не оставляйте телефоны без присмотра в присутствии посторонних.