Жительница Светлого получила доступ к телефону знакомой и украла 80 тысяч рублей с её вклада

В Светлом полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег через банковское приложение. Девушка находилась в гостях у знакомой, получила доступ к её мобильному телефону, подобрала пароль от банковского приложения и вывела со сберегательного вклада потерпевшей на её же банковскую карту 380 тысяч рублей. После этого 80 тысяч из этой суммы злоумышленница перевела на свой счёт.