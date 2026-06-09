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Жительница Светлого получила доступ к телефону знакомой и украла 80 тысяч рублей с её вклада

В Светлом полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег через банковское приложение. Девушка находилась в гостях у знакомой, получила доступ к её мобильному телефону, подобрала пароль от банковского приложения и вывела со сберегательного вклада потерпевшей на её же банковскую карту 380 тысяч рублей. После этого 80 тысяч…

Источник: Янтарный край

В Светлом полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег через банковское приложение. Девушка находилась в гостях у знакомой, получила доступ к её мобильному телефону, подобрала пароль от банковского приложения и вывела со сберегательного вклада потерпевшей на её же банковскую карту 380 тысяч рублей. После этого 80 тысяч из этой суммы злоумышленница перевела на свой счёт.

В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела — по части 6 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Полиция напоминает: не сообщайте никому пароли от банковских приложений и не оставляйте телефоны без присмотра в присутствии посторонних.