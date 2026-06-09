Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский бизнесмен завышал цены в школьной столовой

ИП оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа в результате проверки выяснила, что в одной из школ цены на кондитерские изделия и напитки существенно (более чем на 25 процентов) превышали стоимость идентичных товаров, представленных в близлежащих к образовательному учреждению торговых точках. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В соответствии с частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) индивидуальный предприниматель признан виновным, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.