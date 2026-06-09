В Ростовской области установят минимальную норму жилья для мигрантов

Сейчас областной закон о специализированном жилфонде определяет норму только для граждан России: им на время работы могут предоставить помещение в общежитии из расчета не менее шести квадратных метров на человека. Для иностранных работников такой регламент отсутствует. Новый документ устраняет этот пробел и распространяет аналогичное требование на всех, кто трудится в регионе, независимо от гражданства.