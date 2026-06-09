Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области установят минимальную норму жилья для мигрантов

В Ростовской области на мигрантов распространят норму по минимальной жилплощади.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области для работающих мигрантов введут минимальную норму жилплощади. Соответствующий законопроект одобрил комитет донского парламента по строительству.

Сейчас областной закон о специализированном жилфонде определяет норму только для граждан России: им на время работы могут предоставить помещение в общежитии из расчета не менее шести квадратных метров на человека. Для иностранных работников такой регламент отсутствует. Новый документ устраняет этот пробел и распространяет аналогичное требование на всех, кто трудится в регионе, независимо от гражданства.

Инициатива закрепляет равные жилищные условия. Если компания или предприниматель привлекает к труду иностранного гражданина, они обязаны обеспечить его жильем по тому же социальному стандарту.

Окончательное решение по проекту депутаты примут на ближайшем заседании Законодательного собрания.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.