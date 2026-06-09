Шестиклассники из Нефтеюганска освоили навыки спасения жизни

Ученики шестого класса из школы № 13 Нефтеюганска посетили станцию скорой медицинской помощи, сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Привлечение подрастающего поколения к работе в медицине отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Экскурсия началась в диспетчерском зале: школьники увидели, как принимаются вызовы и распределяются бригады. Затем группа переместилась в зону подготовки бригад. Старший фельдшер показал оборудование, которое специалисты берут с собой на вызов: оранжевый чемодан, дефибриллятор, пульсоксиметр и многое другое. Ребята узнали, для чего нужен каждый прибор.
После ученикам показали автомобиль скорой помощи. Они по очереди садились в машину, изучали салон, пробовали пользоваться носилками и учились правильно укладывать пострадавшего. Специалист продемонстрировал, как накладывать повязку и что делать при потере сознания. Дети повторяли движения и задавали вопросы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.