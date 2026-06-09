Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане провели презентацию теплоходного тура по реке Каме

Судно будет ходить по маршруту Набережные Челны — Елабуга.

Источник: Национальные проекты России

«Флот Республики Татарстан» презентовал первый рейс на теплоходе по маршруту Набережные Челны — Елабуга при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в исполнительном комитете Набережных Челнов.

Программа включала речную прогулку, экскурсию по купеческой Елабуге с посещением «Чертова городища» и встречу с представителями компании. Так, с 12 июня будет курсировать теплоход «Капитан Гусев». Все подробности можно узнать на официальном сайте компании флот-рф.рт.

«Несколько дней в неделю теплоход будет выполнять прогулочные рейсы из Набережных Челнов и Нижнекамска. То есть мы хотим охватить и Набережные Челны, и Елабугу, и Нижнекамск», — рассказал начальник отдела маркетинга компании «Флот РТ» Тимур Сайфуллин.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.