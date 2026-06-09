В Татарстане провели презентацию теплоходного тура по реке Каме

«Флот Республики Татарстан» презентовал первый рейс на теплоходе по маршруту Набережные Челны — Елабуга при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в исполнительном комитете Набережных Челнов.
Программа включала речную прогулку, экскурсию по купеческой Елабуге с посещением «Чертова городища» и встречу с представителями компании. Так, с 12 июня будет курсировать теплоход «Капитан Гусев». Все подробности можно узнать на официальном сайте компании флот-рф.рт.
«Несколько дней в неделю теплоход будет выполнять прогулочные рейсы из Набережных Челнов и Нижнекамска. То есть мы хотим охватить и Набережные Челны, и Елабугу, и Нижнекамск», — рассказал начальник отдела маркетинга компании «Флот РТ» Тимур Сайфуллин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.