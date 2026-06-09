Команды из Курганской области стали призерами фестиваля робототехники

Команды из Курганской области заняли призовые места на Всероссийском фестивале робототехники «РобоСити-2026», сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Фестиваль прошел 6 июня на площадке МГИМО МИД России в Одинцове Московской области. Он собрал более 200 юных инженеров из 20 регионов России. Участниками соревнований стали школьники и студенты в возрасте от 7 до 23 лет. Они продемонстрировали свои разработки и навыки в 16 конкурсных направлениях.
Так, в категории «Кубок IQ» в младшей возрастной группе победила команда «Клешни» из образовательного центра № 5 «Созвездие» Шадринска. В старшей группе выиграли «Депутаты» Нижнеполевской школы. В категории «Кегельринг мини» первое место заняла команда LestaGame из детского технопарка «Кванториум» Кургана, а второе место у «Суперкотиков» шадринского «Кванториума». В категории «Следование по линии. Учебные конструкторы» выиграл Андрей Бубнов из центра цифрового образования детей «IT-куб. Курган».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.