Команды из Курганской области стали призерами фестиваля робототехники

Фестиваль прошел 6 июня на площадке МГИМО МИД России в Одинцове Московской области. Он собрал более 200 юных инженеров из 20 регионов России. Участниками соревнований стали школьники и студенты в возрасте от 7 до 23 лет. Они продемонстрировали свои разработки и навыки в 16 конкурсных направлениях.