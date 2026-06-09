Глеб Никитин прокомментировал разрешение Госдумы на запрет вейпов

Госдума РФ одобрила поправки, дающие регионам право запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним. Ситуацию прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили в правительстве региона.
Вячеслав Володин призвал субъекты Федерации не затягивать с принятием таких мер и предложил брать за основу уже действующие законы Нижегородской области.
«Больно видеть, как наши ребята подсаживаются на эту “иглу”, особенно в молодом возрасте. Свое внутреннее решение о том, что вейпы не должны продаваться в регионе, приняли уже давно, а в мае закрепили его в региональном законодательстве. Вейпы должны исчезнуть с прилавков в первый же день, когда это станет возможным», — заявил Глеб Никитин.
Ранее Никитин озвучил эту инициативу Владимиру Путину на встрече в Сарове — президент поддержал предложение. С весны в регионе усилили проверки точек продаж, свыше 600 магазинов уже отказались от реализации вейпов.
Эти шаги соответствуют задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на популяризацию здорового образа жизни.