В Ишиме Тюменской области стартовала акция «Спортивное лето с Первыми»

Акция «Спортивное лето с Первыми» стартовала 1 июня в городе Ишиме Тюменской области при поддержке государственной программы «Спорт России». Открытие прошло в городском спортивно-оздоровительном комплексе «Центральный», сообщили в учреждении.
Занятия будут проходить до 31 августа, вход свободный. Тренировки будут по понедельникам, средам и пятницам, начало в 18:00. Они рассчитаны на участников любого возраста и уровня подготовки. Так, будут проводить общую разминку, функциональные упражнения, эстафеты и командные игры. Обновления расписания и анонсы дополнительных мастер-классов можно отследить по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.