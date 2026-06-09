В Ишиме Тюменской области стартовала акция «Спортивное лето с Первыми»

Занятия будут проходить до 31 августа, вход свободный. Тренировки будут по понедельникам, средам и пятницам, начало в 18:00. Они рассчитаны на участников любого возраста и уровня подготовки. Так, будут проводить общую разминку, функциональные упражнения, эстафеты и командные игры. Обновления расписания и анонсы дополнительных мастер-классов можно отследить по ссылке.