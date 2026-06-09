Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ишиме Тюменской области стартовала акция «Спортивное лето с Первыми»

Тренировки будут проходить по понедельникам, средам и пятницам.

Акция «Спортивное лето с Первыми» стартовала 1 июня в городе Ишиме Тюменской области при поддержке государственной программы «Спорт России». Открытие прошло в городском спортивно-оздоровительном комплексе «Центральный», сообщили в учреждении.

Занятия будут проходить до 31 августа, вход свободный. Тренировки будут по понедельникам, средам и пятницам, начало в 18:00. Они рассчитаны на участников любого возраста и уровня подготовки. Так, будут проводить общую разминку, функциональные упражнения, эстафеты и командные игры. Обновления расписания и анонсы дополнительных мастер-классов можно отследить по ссылке.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.