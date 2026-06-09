В ГД предложили погашать часть кредита на обучение выпускникам с отличием

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили погашать 25% основного долга по образовательному кредиту за счет бюджета для выпускников с отличием.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас … рассмотреть возможность подготовки изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих частичное погашение за счет средств федерального бюджета 25% суммы основного долга по образовательному кредиту с государственной поддержкой для выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием», — сказано в обращении.
По мнению авторов обращения, реализация инициативы позволит сформировать понятный материальный стимул лучше осваивать образовательные программы для студентов, обучающихся на платной основе с использованием образовательного кредита.
По их словам, государству такая мера позволит связать финансовую поддержку образовательного кредитования с качественным результатом обучения, повысить мотивацию студентов к успешному завершению образовательных программ и поддержать молодых специалистов в первые годы после выхода на рынок труда.
Парламентарии отметили, что действующая модель господдержки образовательного кредитования ориентирована прежде всего на снижение финансовой нагрузки, но не содержит специального механизма поощрения студентов, которые в период обучения показывают устойчиво высокие академические результаты и завершают обучение с дипломом с отличием.