Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили погашать часть кредита на обучение выпускникам с отличием

В ГД предложили погашать 25% долга по кредиту на обучение выпускникам с отличием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили погашать 25% основного долга по образовательному кредиту за счет бюджета для выпускников с отличием.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас … рассмотреть возможность подготовки изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих частичное погашение за счет средств федерального бюджета 25% суммы основного долга по образовательному кредиту с государственной поддержкой для выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием», — сказано в обращении.

По мнению авторов обращения, реализация инициативы позволит сформировать понятный материальный стимул лучше осваивать образовательные программы для студентов, обучающихся на платной основе с использованием образовательного кредита.

По их словам, государству такая мера позволит связать финансовую поддержку образовательного кредитования с качественным результатом обучения, повысить мотивацию студентов к успешному завершению образовательных программ и поддержать молодых специалистов в первые годы после выхода на рынок труда.

Парламентарии отметили, что действующая модель господдержки образовательного кредитования ориентирована прежде всего на снижение финансовой нагрузки, но не содержит специального механизма поощрения студентов, которые в период обучения показывают устойчиво высокие академические результаты и завершают обучение с дипломом с отличием.