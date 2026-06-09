В ГД предложили погашать часть кредита на обучение выпускникам с отличием

Парламентарии отметили, что действующая модель господдержки образовательного кредитования ориентирована прежде всего на снижение финансовой нагрузки, но не содержит специального механизма поощрения студентов, которые в период обучения показывают устойчиво высокие академические результаты и завершают обучение с дипломом с отличием.