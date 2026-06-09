Девелоперам офисов предоставят участки под переезд чиновников из Москвы

«Иначе мы не сможем решать обозначенную президентом проблему децентрализации. Мы и сами в более благоприятный для бюджета период искали качественные помещения для органов власти, но рынок офисов очень скуден», — сообщил он сомневающимся депутатам. Какие именно госкорпорации собираются переводить своих сотрудников в Нижний Новгород, пока неизвестно. Сравнительно небольшой размер объектов Сергей Баринов объяснил тем, что в центре города мало места для возведения крупных офисных центров.