Студенты из Новосибирска стали дипломантами олимпиады «Я — профессионал»

Всего на участие в IX сезоне интеллектуального соревнования зарегистрировались свыше 215,5 тысячи человек — рекордное число. Дипломантами стали около 3,6 тысячи учащихся российских вузов. Из них свыше 70 — студенты из Новосибирской области. Напомним, что дипломанты смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях, получить льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру. А медалистам олимпиады предоставят денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.