Студенты из Новосибирска стали дипломантами олимпиады «Я — профессионал»

Дипломантами IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», стали учащиеся вузов, расположенных в Новосибирске, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Высокая активность участников из Новосибирской области и их уверенные результаты в олимпиаде “Я — профессионал” показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Больше всего дипломантов IX сезона подготовили в Новосибирском национальном исследовательском государственном университете, Новосибирском государственном педагогическом университете и Новосибирском государственном техническом университете», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.
Всего на участие в IX сезоне интеллектуального соревнования зарегистрировались свыше 215,5 тысячи человек — рекордное число. Дипломантами стали около 3,6 тысячи учащихся российских вузов. Из них свыше 70 — студенты из Новосибирской области. Напомним, что дипломанты смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях, получить льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру. А медалистам олимпиады предоставят денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.