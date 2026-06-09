Чем подкормить чеснок в июне: почему нужны калий и фосфор

В июне начинается важный этап выращивания чеснока. Именно сейчас растениям нужны правильные подкормки для формирования крупных луковиц. И рекомендации по уходу зависят не от даты, а от состояния чеснока, сообщили специалисты Россельхозцентра.
Сейчас чеснок уже активно формирует головку, в средней полосе России переходит от роста пера к образованию луковицы, а в более холодных районах продолжает набирать зеленую массу. Если листья бледно-зеленые, в первой декаде июня допускается внесение небольшого количества азотных удобрений. Со второй декады месяца такие подкормки прекращают. Основное внимание специалисты советуют уделить калию и фосфору, которые помогают развитию корневой системы и будущей луковицы.
Если листья растения бледные, их кончики пожелтели, а сам чеснок заметно отстает в росте, необходимо выявить причину такого состояния. Это может быть связано с низкой температурой, дефицитом питательных веществ, недостаточной или избыточной влажностью почвы, повреждением корневой системы, а также с болезнями или вредителями, — уточнили эксперты ведомства.
Для подкормки чеснока в июне специалисты рекомендуют зольный настой из одного стакана древесной золы на 10 литров воды. Раствор настаивают сутки и вносят из расчета один литр на квадратный метр. Во второй половине июня также можно использовать раствор из 15 граммов сульфата калия и 25 граммов суперфосфата на 10 литров воды. Такого объема хватает на обработку 3−5 квадратных метров посадок.
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