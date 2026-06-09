Чем подкормить чеснок в июне: почему нужны калий и фосфор

Для подкормки чеснока в июне специалисты рекомендуют зольный настой из одного стакана древесной золы на 10 литров воды. Раствор настаивают сутки и вносят из расчета один литр на квадратный метр. Во второй половине июня также можно использовать раствор из 15 граммов сульфата калия и 25 граммов суперфосфата на 10 литров воды. Такого объема хватает на обработку 3−5 квадратных метров посадок.