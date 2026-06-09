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Клишас: Комитеты Совфеда обсудят кандидатов в прокуроры четырех регионов

Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании 16 июня проведут консультации по кандидатурам на должности прокуроров республик Дагестан и Башкортостан, Саратовской и Воронежской областей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании 16 июня проведут консультации по кандидатурам на должности прокуроров республик Дагестан и Башкортостан, Саратовской и Воронежской областей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Президент России Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента следующие кандидатуры на должности прокуроров для консультаций:

Денис Авдеев (Республики Дагестан), Иван Грибов (Республика Башкортостан), Роман Пантелеев (Саратовская область), Сергей Филипенко (Воронежская область).

Напомним, к ведению Совфеда относится проведение консультаций по представленным президентом РФ кандидатурам на должность прокуроров регионов, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ. Кандидатуры обсуждаются в комитетах СФ по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. По итогам обсуждения комитеты готовят заключения. Обсуждение может проводиться на совместном заседании комитетов.

Затем Комитет по конституционному законодательству и госстроительству информирует спикера Совета Федерации о принятом решении. Тот в письменной форме сообщает главе государства о результатах консультаций.

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