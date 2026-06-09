Клишас: Комитеты Совфеда обсудят кандидатов в прокуроры четырех регионов

Напомним, к ведению Совфеда относится проведение консультаций по представленным президентом РФ кандидатурам на должность прокуроров регионов, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ. Кандидатуры обсуждаются в комитетах СФ по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. По итогам обсуждения комитеты готовят заключения. Обсуждение может проводиться на совместном заседании комитетов.