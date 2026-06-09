Финал Всероссийской олимпиады школьников собрал более 8 тысяч участников

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в 2025/26 учебном году общее число участников олимпиады превысило 8 млн, а самой популярной дисциплиной стала математика: к ней присоединились почти миллион человек. В финале самой многочисленной оказалась олимпиада по информатике — более тысячи школьников из 77 регионов.