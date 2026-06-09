Финал Всероссийской олимпиады школьников собрал более 8 тысяч участников

Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли более 8 тыс.человек, сообщили в Министерстве просвещения России. Ее проведение соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».
Второе заседание межведомственной рабочей группы по совершенствованию олимпиадного движения, на котором подвели итоги цикла 2025/26 учебного года, провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер уточнил, что финал прошел в 13 субъектах РФ и на федеральной территории «Сириус». Победителями и призерами стали более 4 тыс. ребят.
«Самое массовое интеллектуальное соревнование в нашей стране — всероссийская олимпиада школьников — совершенствуется для еще более эффективной поддержки талантов. Поздравляем ребят! Важно, что некоторые из них входят в состав команд международных олимпиад. По результатам участия в таких олимпиадах Россия — в тройке сильнейших», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в 2025/26 учебном году общее число участников олимпиады превысило 8 млн, а самой популярной дисциплиной стала математика: к ней присоединились почти миллион человек. В финале самой многочисленной оказалась олимпиада по информатике — более тысячи школьников из 77 регионов.
На заседании также приняли решения об обязательной перепроверке работ регионального этапа центральной комиссией и о лишении права участия нарушителей. Информационно-аналитическую панель для сбора данных об олимпиаде поручено разработать к сентябрю 2026 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.