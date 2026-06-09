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Ари забил через себя, Жирков — головой: шоу-матч в Калининграде закончился со счётом 12:12

На поле вышел и губернатор Алексей Беспрозванных.

Источник: Клопс.ru

Товарищеский матч между детской сборной «Балтики» и звёздами футбола, в которую вошли Дмитрий Сенников, Юрий Жирков, Александр Самедов и Ари, завершился ярким шоу и счётом 12:12. За игрой следили корреспонденты «Клопс».

Матч состоялся на разогреве поединка сборных России и Тринидада и Тобаго, во вторник, 9 июня. Со стороны калининградцев на поле вышли воспитанники клуба и губернатор Алексей Беспрозванных.

Во время игры Жирков забил головой, Ари атаковал ворота ударом через себя. Несколько голов он занёс головой и грудью. Решающий мяч был забит на последних секундах.

В конце игры футболист сделал селфи с трибунами — фанаты ответили оглушительными аплодисментами. Все бывшие профессиональные спортсмены сфотографировались с воспитанниками «Балтики» и раздали автографы.

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