В Калининградской области дроны начали выпускать на поля вместо обычной техники

Агродроны летают на высоте до пяти метров, поэтому не повреждают посевы во время обработки. Беспилотники также позволяют точнее распылять средства защиты растений от болезней и вредителей. Власти уверены, что отказ от тяжёлой техники снизит нагрузку на почву, а работать на полях можно будет круглосуточно и даже сразу после дождя.