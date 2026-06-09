Победители регионального этапа «МолоТ» представят Нижегородскую область на окружном этапе в Пермском крае

В Нижегородской области завершился региональный этап проекта для работающей молодёжи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодёжный труд) — в состязаниях приняли участие сотрудники организаций реального сектора экономики из 13 муниципалитетов и более чем 40 предприятий региона. Победители этапа поедут представлять область на окружной турнир в Пермский край с 5 по 9 августа.