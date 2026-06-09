Победители регионального этапа «МолоТ» представят Нижегородскую область на окружном этапе в Пермском крае

В Нижегородской области завершился региональный этап проекта для работающей молодёжи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодёжный труд) — в состязаниях приняли участие сотрудники организаций реального сектора экономики из 13 муниципалитетов и более чем 40 предприятий региона. Победители этапа поедут представлять область на окружной турнир в Пермский край с 5 по 9 августа.
Соревнования прошли в формате спортивного фестиваля: команды и одиночные участники состязались в квизе, семейной эстафете, мини‑футболе, шахматах, городках, настольном теннисе, беге, волейболе, а также в профориентационном конкурсе видеороликов о престиже рабочих профессий. По итогам общего зачёта определили победителей в командных и индивидуальных дисциплинах.
По информации министерства молодёжной политики Нижегородской области, в состав региональной делегации войдут 29 человек. На окружном этапе их ждут спортивные и интеллектуальные состязания, творческие конкурсы и насыщенная дополнительная программа.
Министр молодёжной политики Светлана Ануфриева отметила, что участие в «МолоТе» даёт работающей молодёжи возможность проявить себя вне профессиональной рутины — через спорт, творчество и социальные проекты — и способствует развитию надпрофессиональных навыков и культуры сотрудничества.
Напомним, «МолоТ» — общественный проект для работающей молодёжи, который проводится под патронажем аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.