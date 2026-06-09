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Главные новости к вечеру 9 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 9 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков заявил о паузе в посредничестве США по Украине

Источник: РИА "Новости"

На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики по Украине поддерживают связь как с Москвой, так и с Киевом.

В Балашихе мужчина погиб при взрыве автомобиля

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мужчины при взрыве автомобиля в Подмосковье. Бомба была заложена в салоне машины.

Новое правительство Болгарии прекратит поставки оружия Украине

Источник: Reuters

«Украине нужно больше людей, а не вооружения. Мы призываем к справедливому миру, который будет определяться обеими сторонами, участвующими в конфликте», — заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Против лидера «Процветающей Армении» завели уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

В Армении возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии и крупного бизнесмена Гагика Царукяна. Генеральная прокуратура республики сообщила, что главу партии «Процветающая Армения» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В качестве меры пресечения суд избрал запрет на выезд за границу.

Госдума ввела штрафы за отказ от авторизации пользователей из РФ

Источник: РИА "Новости"

Госдума окончательно утвердила поправки, вводящие штрафы для владельцев сайтов и приложений, которые игнорируют требования об авторизации пользователей из России. Решение принято во втором и третьем чтениях на заседании 9 июня.

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