Главные новости к вечеру 9 июня 2026 года

Песков заявил о паузе в посредничестве США по Украине
На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики по Украине поддерживают связь как с Москвой, так и с Киевом.
В Балашихе мужчина погиб при взрыве автомобиля
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мужчины при взрыве автомобиля в Подмосковье. Бомба была заложена в салоне машины.
Новое правительство Болгарии прекратит поставки оружия Украине
«Украине нужно больше людей, а не вооружения. Мы призываем к справедливому миру, который будет определяться обеими сторонами, участвующими в конфликте», — заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.
Против лидера «Процветающей Армении» завели уголовное дело
В Армении возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии и крупного бизнесмена Гагика Царукяна. Генеральная прокуратура республики сообщила, что главу партии «Процветающая Армения» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В качестве меры пресечения суд избрал запрет на выезд за границу.