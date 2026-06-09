Главные новости к вечеру 9 июня 2026 года

В Армении возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии и крупного бизнесмена Гагика Царукяна. Генеральная прокуратура республики сообщила, что главу партии «Процветающая Армения» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В качестве меры пресечения суд избрал запрет на выезд за границу.