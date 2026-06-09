5 черт тех, кто предпочтет очередь кассе самообслуживания, назвала психолог

В Волгограде не так много магазинов с кассами самообслуживания. Но даже там, где они есть, горожане нередко выбирают живую очередь. Психологи назвали пять особенностей таких покупателей.
«Прежде всего это экстраверты. Для них важно социальное взаимодействие», — считает психолог Евгения Заяева.
Во-вторых, это люди, которые годами ходят в один и тот же магазин и чуть ли не поименно знают всех кассиров.
В-третьих, это покупатели, которые никуда не спешат.
В-четвертых, те, кто не желает ничего контролировать.
И, наконец, так люди успокаивают тревогу.
«В кассе самообслуживания нужно отвечать за все самим. Живой кассир берет ответственность на себя. Человек просто выбирает меньше стресса», — цитирует эксперта «Доктор Питер».
Впрочем, на деле все может быть гораздо проще: к примеру, у человека при себе только наличные.
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