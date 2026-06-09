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В поселке Горноправдинск Югры детям рассказали об оказании первой помощи

Ребята узнали о действиях при остановке кровотечения и сердечно-легочной реанимации.

Заведующий отделением скорой медицинской помощи Ханты-Мансийской районной больницы в поселке Горноправдинск Александр Смирнов провел мастер-класс по оказанию первой помощи для детей и представителей Движения первых. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Специалист рассказал участникам о базовых приемах и алгоритмах действий в чрезвычайных ситуациях: при остановке кровотечения, сердечно-легочной реанимации, помощи при ожогах и других травмах. Особое внимание уделили практическим занятиям — ребята самостоятельно отработали навыки на специальных учебных манекенах и пособиях.

Уточним, в Югре действует Концепция обучения населения навыкам оказания первой помощи. Жители региона могут бесплатно пройти курс и получить практические знания, которые помогут правильно действовать в экстренной ситуации.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.