Набережночелнинский драмтеатр победил на всероссийском фестивале

Русский драматический театр «Мастеровые», расположенный в Набережных Челнах, стал победителем XXIII Фестиваля театров малых городов России, сообщили в исполнительном комитете города. Развитие искусства и поддержка учреждений культуры соответствуют целям национального проекта «Семья».
Уточним, что фестиваль прошел с 26 мая по 3 июня в подмосковном Сергиевом Посаде. Зрителям показали 16 постановок. Перед участниками фестиваля выступили коллективы из Татарстана, Югры, Пермского и Красноярского краев, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей.
Труппа театра «Мастеровые» презентовала спектакль «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» по повести Николая Гоголя в постановке режиссера из Китая Ван Шеня. В итоге именно это выступление было удостоено звания «Лучший спектакль большой формы». Теперь постановку покажут на сцене Государственного театра наций в Москве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.