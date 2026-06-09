Воронежский школьник пожаловался Мизулиной на нарушения на ОГЭ

Дело в том, что когда включили запись изложения в первый раз, то было очень тихо. Никто из учеников ничего не слышал. Организаторы не знали, как сделать звук громче. Лишь в конце пришел мужчина, который увеличил громкость, но ребята услышали только последнее предложение. После того, как запись прослушали во второй раз, школьники начали работать. Но включать запись в третий раз (так как в первый ничего не было слышно) организаторы отказались.