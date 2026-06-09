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В Ростовской области намерены ввести новую плату для придорожного бизнеса

В Ростовской области намерены пополнить дорожный фонд за счет новой платы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области для владельцев объектов дорожного сервиса введут плату за примыкание к трассам. Соответствующий законопроект одобрил комитет донского парламента по строительству.

Нововведение коснется АЗС, гостиниц, станций техобслуживания, магазинов и других предприятий, расположенных вдоль региональных и межмуниципальных дорог. Федеральное законодательство позволяет устанавливать такую плату, и теперь регион намерен воспользоваться этим правом. Полученные средства направят в дорожный фонд для ремонта и содержания областных магистралей.

Окончательное решение примут на заседании донского парламента 16 июня.

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