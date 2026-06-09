В Ростовской области намерены ввести новую плату для придорожного бизнеса

Нововведение коснется АЗС, гостиниц, станций техобслуживания, магазинов и других предприятий, расположенных вдоль региональных и межмуниципальных дорог. Федеральное законодательство позволяет устанавливать такую плату, и теперь регион намерен воспользоваться этим правом. Полученные средства направят в дорожный фонд для ремонта и содержания областных магистралей.