В овощеводческих хозяйствах Саратовской области завершили посадку картофеля

В этом году площадь под культурой в организованном секторе составила 710 га. Всего во всех категориях хозяйств области под картофель отведено 6,8 тыс. га. Наибольшие площади размещены в Энгельсском районе — 580 га, а также в Советском и Лысогорском районах — 55 и 50 га соответственно.