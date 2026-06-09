В овощеводческих хозяйствах Саратовской области завершили посадку картофеля

Работы по посадке картофеля провели в овощеводческих хозяйствах Саратовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В этом году площадь под культурой в организованном секторе составила 710 га. Всего во всех категориях хозяйств области под картофель отведено 6,8 тыс. га. Наибольшие площади размещены в Энгельсском районе — 580 га, а также в Советском и Лысогорском районах — 55 и 50 га соответственно.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.