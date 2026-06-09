В Сосновском округе Челябинской области прошел охотничий фестиваль

Охотничий фестиваль «XIX Кубок Baikal» состоялся 6 июня в Сосновском округе Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Участники смогли в том числе потренироваться в стрельбе по квадрокоптерам, что соответствует задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Фестиваль провели на территории охотничьего хозяйства «Царская охота». Участие в состязаниях приняли 140 человек — как новички, так и люди со стажем. Впервые в соревнованиях попробовали свои силы женщины. Кроме того, гостями мероприятия стали более 100 кадетов и юнармейцев. Так, были подготовлены спортивные состязания, выставка техники, пневматический тир, лазертаг и полоса препятствий.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.