В Сосновском округе Челябинской области прошел охотничий фестиваль

Фестиваль провели на территории охотничьего хозяйства «Царская охота». Участие в состязаниях приняли 140 человек — как новички, так и люди со стажем. Впервые в соревнованиях попробовали свои силы женщины. Кроме того, гостями мероприятия стали более 100 кадетов и юнармейцев. Так, были подготовлены спортивные состязания, выставка техники, пневматический тир, лазертаг и полоса препятствий.