В Перми после ремонта открыли экстрим-парк на улице Екатерининской

В ходе работ на территории экстрим-парка рабочие обновили покрытие бетонной чаши. Ее площадь превышает 5 тысяч квадратных метров. Она выполнена с использованием специальных составов, что обеспечит ее прочность и долговечность. Для любителей самокатов, скейтбордов и велосипедов построили два новых памп-трека с разными трассами. Старые трибуны демонтировали и на их месте построили фанерный Air-парк. Здесь установлены три большие зоны для катания с элементами разной сложности. Рядом с экстрим-парком появились тренажеры и стационарные столы для игры в теннис.