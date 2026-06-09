Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как 10-минутные силовые упражнения продлевают жизнь и защищают сердце

Регулярные силовые упражнения по 10−15 минут в день помогают укрепить костную и мышечную системы, а также снижают риск развития болезни Альцгеймера. Исследование Гарварда подтвердило, что более длительные занятия не приносят дополнительной пользы для здоровья.

Источник: Freepik

Всего 10−15 минут умеренных силовых тренировок в день способны заметно улучшить здоровье и продлить жизнь — к такому выводу пришла команда учёных из Школы общественного здоровья Гарвардского университета. Результаты масштабного исследования, опубликованного в «Британском журнале спортивной медицине», основаны на 30‑летнем наблюдении за более чем 147 тысячами человек.

За время исследования зафиксировали свыше 35 тысяч смертей и выявили чёткую закономерность: те, кто уделял силовым тренировкам 90−119 минут в неделю, снижали риск смерти от всех причин на 13%, от сердечно‑сосудистых заболеваний — на 19%, а от неврологических болезней, включая деменцию, — на 27%. При этом тренировки дольше 120 минут в неделю не давали дополнительной пользы, а для снижения риска рака оптимальными оказались ещё меньшие нагрузки — 30−60 минут в неделю. Особенно заметный эффект наблюдался в профилактике колоректального рака, рака мочевого пузыря и молочной железы.

Наилучший результат достигался при сочетании силовых и аэробных нагрузок (ходьбы, бега, плавания или езды на велосипеде). Силовые упражнения улучшают метаболизм глюкозы, состав тела и мышечную силу, а аэробные — укрепляют сердце, снижают уровень холестерина и уменьшают жёсткость сосудов. Это снижает риск инфарктов, инсультов и замедляет износ сосудов мозга, что напрямую связано с риском деменции и болезни Альцгеймера.

Заниматься можно без специального оборудования: подойдут упражнения с весом собственного тела (приседания, отжимания, планка) или с эспандером.

Кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт подчёркивает: возраст не помеха для тренировок — заниматься можно и после 70−80 лет, главное — соблюдать умеренность и регулярность (достаточно 3 раз в неделю по 30−40 минут). Перед началом стоит проконсультироваться с врачом ЛФК, чтобы подобрать безопасные упражнения: например, при проблемах с позвоночником исключают скручивания, а при заболеваниях суставов — определённые виды жимов и тяг.