Как 10-минутные силовые упражнения продлевают жизнь и защищают сердце

За время исследования зафиксировали свыше 35 тысяч смертей и выявили чёткую закономерность: те, кто уделял силовым тренировкам 90−119 минут в неделю, снижали риск смерти от всех причин на 13%, от сердечно‑сосудистых заболеваний — на 19%, а от неврологических болезней, включая деменцию, — на 27%. При этом тренировки дольше 120 минут в неделю не давали дополнительной пользы, а для снижения риска рака оптимальными оказались ещё меньшие нагрузки — 30−60 минут в неделю. Особенно заметный эффект наблюдался в профилактике колоректального рака, рака мочевого пузыря и молочной железы.