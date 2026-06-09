Как 10-минутные силовые упражнения продлевают жизнь и защищают сердце

Всего 10−15 минут умеренных силовых тренировок в день способны заметно улучшить здоровье и продлить жизнь — к такому выводу пришла команда учёных из Школы общественного здоровья Гарвардского университета. Результаты масштабного исследования, опубликованного в «Британском журнале спортивной медицине», основаны на 30‑летнем наблюдении за более чем 147 тысячами человек.
За время исследования зафиксировали свыше 35 тысяч смертей и выявили чёткую закономерность: те, кто уделял силовым тренировкам 90−119 минут в неделю, снижали риск смерти от всех причин на 13%, от сердечно‑сосудистых заболеваний — на 19%, а от неврологических болезней, включая деменцию, — на 27%. При этом тренировки дольше 120 минут в неделю не давали дополнительной пользы, а для снижения риска рака оптимальными оказались ещё меньшие нагрузки — 30−60 минут в неделю. Особенно заметный эффект наблюдался в профилактике колоректального рака, рака мочевого пузыря и молочной железы.
Наилучший результат достигался при сочетании силовых и аэробных нагрузок (ходьбы, бега, плавания или езды на велосипеде). Силовые упражнения улучшают метаболизм глюкозы, состав тела и мышечную силу, а аэробные — укрепляют сердце, снижают уровень холестерина и уменьшают жёсткость сосудов. Это снижает риск инфарктов, инсультов и замедляет износ сосудов мозга, что напрямую связано с риском деменции и болезни Альцгеймера.
Кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт подчёркивает: возраст не помеха для тренировок — заниматься можно и после 70−80 лет, главное — соблюдать умеренность и регулярность (достаточно 3 раз в неделю по 30−40 минут). Перед началом стоит проконсультироваться с врачом ЛФК, чтобы подобрать безопасные упражнения: например, при проблемах с позвоночником исключают скручивания, а при заболеваниях суставов — определённые виды жимов и тяг.