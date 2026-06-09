Зумба, бачата, воркаут, слэклайн и фольклор: программа празднования Дня России в Калининграде

Мероприятия в честь Дня России запланированы в Калининграде на 10−14 июня (0+). Программу праздника опубликовала пресс-служба горадминистрации.
На набережной Верхнего озера гостей ждут 12 июня с 12 часов. Там состоится праздничное шествие «Мы вместе — мы едины!». «Впереди колонны школьники-кадеты пронесут 80-метровый флаг России, после чего все вместе исполнят Гимн Российской Федерации», — сообщают в пресс-службе.
Также запланирована работа нескольких тематических площадок, «каждая из которых посвящена своей уникальной грани российской идентичности».
К примеру, площадка «Многонациональная Россия» (малая сцена) «приглашает окунуться в богатство фольклора, национальных традиций и казачьей культуры». «Россия мастеровая» посвящена декоративно-прикладному искусству. «Каждый сможет попробовать себя в народных ремёслах», — обещают организаторы.
В рамках «России творческой» состоится выступление театра русского костюма, чтение стихов и исполнение песен о России и Калининграде.
«Россия спортивная» и «Россия для молодых» предложат «Весёлые старты», мастер-классы по бальным танцам, зумбе и бачате, соревнования для райдеров, показательные выступления по воркауту, армрестлингу, слэклайну, а также семейную площадку для совместного отдыха.
С 12:15 до 18:30 на главной сцене фестиваля гостей ждут поздравления почётных гостей, вручение медалей «80 лет Калининградской области» ветеранам, чествование семей участников специальной военной операции и награждение нагрудным знаком «Горячее сердце». 15 калининградским школьникам вручат паспорта. Также пройдут церемонии вручения медалей «80 лет Калининграду» ветеранам города.
Концертная программа творческих коллективов, согласно анонсу, будет длиться «весь день», а с 19:00 до 20:00 состоится выступление группы VIVA.
10 июня в 15:00 в библиотеке им. С. Снегова состоится литературно-музыкальная программа с участием ансамбля «Добрая песня».
11 июня в 11:00 в ДК «Машиностроитель» запланирован праздничный концерт.
11 июня в 11:30 в музее «Фридландские ворота» можно прослушать лекцию «Становление Российской государственности».
12 июня в 13:00 в Центральном парке состоится программа «Мой дом — Россия!» с живой музыкой, семейными развлечениями и мастер-классами.
13 июня в 10:00 в библиотека на Карамзина выступят детские коллективы «Хамелеошки и КО» и «База чудес».
14 июня в 14:30 в библиотеке им. А. П. Чехова — программа «Россия в сердце, песня в душе».