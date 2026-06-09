В Тюменском округе стартовала летняя трудовая кампания для подростков

Старт летней трудовой кампании для 200 подростков из Тюменского округа Тюменской области был дан 3 июня. Посвященное этому мероприятие провели на площадке «Кулига клуб» при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении по спорту и молодежной политике администрации муниципалитета.
Перед официальным стартом кампании для ребят организовали образовательную программу. Речь идет в том числе о профориентационных мастер-классах. Занятия были проведены партнерами мероприятия — представителями Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, колледжа цифровых и педагогических технологий.
Также в этот день состоялся концерт. А в конце церемонии был поднят флаг трудового лета. После официальной части мероприятия ребята проверили свои силы в квесте, посвященном Году единства народов России.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.