На Платоновфесте прошла российская премьера колумбийского спектакля об анорексии

При этом она подчеркнула, что пьеса также затрагивает множество других тем, среди которых «боль, недопонимание, человеческие отношения не только пары, но и вообще между людьми». «Речь о нашей плохой коммуникации. Например, затрагивается вопрос, что всегда есть определенные знаки (болезни.— “Ъ-Черноземье”), но мы их не видим и не слышим. Каждый живет в своем мире, а когда мы наконец понимаем, что происходит, уже становится слишком поздно», — отметила автор «Невесомой».