Учительница «Леши-404» из Курской области подала в суд на сестру выпускника

«Фраза “Леша-404: логика не найдена” является игровой аллюзией на технический термин “Ошибка 404 (страница не найдена)” и, по мнению педагога, не является оскорблением личности подростка. Ее целью было создание легкой атмосферы на празднике, а не унижение выпускника, однако его сестра распространила в интернет-ресурсах видеозаписи с праздника с негативными текстовыми комментариями, в том числе с отсылкой на буллинг ученика со стороны учителя, что подрывает ее репутацию», — утверждается в иске преподавательницы.