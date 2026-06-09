Пять исторических зданий Нижегородской области выставлены на продажу

В каталоге объектов исторической среды Нижегородской области сейчас значится 67 зданий, пять из них выставлены на продажу — такую информацию предоставили в АНО «АСИРИС» изданию ИА «В городе N».
В Павлове на торги попали два исторических здания. Дом А. Маклакова (улица Нижегородская, 12), возведённый в 1904 году, — двухэтажное кирпичное строение, его цена составляет 10 866 000 рублей. Второе здание (улица Ленина, 29) тоже кирпичное и двухэтажное; оно датируется концом XVIII века.
В 1857 году здесь открылось первое в Павлове приходское мужское училище, а имя первоначального владельца до наших дней не дошло. Стоимость объекта — 5 049 000 рублей.
В Арзамасе инвесторам предлагают четырёхэтажную Гостиницу Подсосовых (улица Гостиный ряд, 30) за 29 310 000 рублей. Изначально на этом месте стоял дом Подсосовых с мясными лавками, который сгорел; в 1820‑е годы братья Пётр и Алексей Подсосовы возвели на его месте гостиницу. Ещё один объект в Арзамасе — одноэтажный лабаз на улице Ленина, 15, его продают за 6 539 000 рублей.
В Нижнем Новгороде на продаже — деревянный Дом В. М. Рукавишникова за 69 090 000 рублей; это яркий образец нижегородской деревянной архитектуры рубежа XIX-XX веков.
С начала года удалось реализовать пять исторических зданий: четыре из них расположены в Городце (Дом купца Башкирова, Дом купца К. В. Кузнецова, Дом купца Рязанова и Жилой дом П. С. Рязанова), ещё один — Дом П. Я. Ильиной в Нижнем Новгороде (улица Минина, 21).