Пять исторических зданий Нижегородской области выставлены на продажу

В Арзамасе инвесторам предлагают четырёхэтажную Гостиницу Подсосовых (улица Гостиный ряд, 30) за 29 310 000 рублей. Изначально на этом месте стоял дом Подсосовых с мясными лавками, который сгорел; в 1820‑е годы братья Пётр и Алексей Подсосовы возвели на его месте гостиницу. Ещё один объект в Арзамасе — одноэтажный лабаз на улице Ленина, 15, его продают за 6 539 000 рублей.