Простые способы обезопасить жилье от злоумышленников

Ещё один важный шаг — убедиться, что в ЕГРН указаны ваши актуальные контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. Если кто‑то попытается провести сделку с вашей недвижимостью, Росреестр сразу отправит уведомление по SMS или e‑mail. Так вы сможете оперативно отреагировать и предотвратить мошенничество. Внести или обновить контакты так же просто, как и подать заявление о запрете сделок, — достаточно обратиться в МФЦ.