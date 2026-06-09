Простые способы обезопасить жилье от злоумышленников

Один из самых надёжных способов обезопасить свою квартиру — установить запрет на любые сделки без личного присутствия собственника. Для этого нужно подать заявление о внесении специальной записи в ЕГРН: она блокирует регистрацию перехода прав, ограничений или обременений без вашего непосредственного участия (согласно ст. 36 Федерального закона № 218‑ФЗ). Такая мера действует бессрочно, а оформить её можно несколькими способами: через МФЦ («Мои документы»), личный кабинет Росреестра или портал «Госуслуги».
Ещё один важный шаг — убедиться, что в ЕГРН указаны ваши актуальные контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. Если кто‑то попытается провести сделку с вашей недвижимостью, Росреестр сразу отправит уведомление по SMS или e‑mail. Так вы сможете оперативно отреагировать и предотвратить мошенничество. Внести или обновить контакты так же просто, как и подать заявление о запрете сделок, — достаточно обратиться в МФЦ.
При покупке квартиры тоже важно проявить бдительность. Перед подписанием договора купли‑продажи обязательно запросите у продавца свежую выписку из ЕГРН и внимательно изучите её. Проверьте, нет ли в документе отметок об аресте, залоге или найме, удостоверьтесь в дееспособности продавца и уточните форму собственности: является ли он единственным владельцем или речь идёт о долевой собственности.
Наконец, главное правило безопасности — никогда не передавайте свои персональные данные по телефону. Мошенники часто маскируются под сотрудников банков или госорганов, чтобы выманить коды из SMS, пароли от «Госуслуг» или паспортные сведения. Не переходите по подозрительным ссылкам в письмах и мессенджерах и избегайте непроверенных сайтов. Дополнительная мера защиты — регулярно менять пароли от всех онлайн‑аккаунтов, включая почту и личный кабинет Росреестра.
Соблюдая эти несложные правила, вы существенно снизите риск стать жертвой мошенников и надёжно защитите своё имущество.