«Савушкин продукт» перенес производство сырков с пандой из Полоцка

И сейчас на Полоцком молочном комбинате началась масштабная модернизация. Но, чтобы не прерывать поставки и не лишать покупателей популярного десерта, производство оперативно развернули в других городах. Теперь сырки с пандой будут выпускать на производственных филиалах компании в Березе и Барановичах.