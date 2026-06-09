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«Савушкин продукт» перенес производство сырков с пандой из Полоцка

«Савушкин продукт» назвал причину переноса производства сырков с пандой из Полоцка.

Источник: Комсомольская правда

В компании «Савушкин продукт» рассказали о переносе производства сырков с пандой из Полоцка, пишет газета «Маяк».

Так, «Савушкин продукт» вернул на полки магазинов популярные глазированные творожные сырки «Ми-Шу!» с пандой на упаковке.

Ранее мы писали о том, что Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт».

И сейчас на Полоцком молочном комбинате началась масштабная модернизация. Но, чтобы не прерывать поставки и не лишать покупателей популярного десерта, производство оперативно развернули в других городах. Теперь сырки с пандой будут выпускать на производственных филиалах компании в Березе и Барановичах.

Отмечается, что запуск производства осуществлялся в тесном сотрудничестве с полоцкими специалистами, в том числе технологами и мастерами цеха глазировки.

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