Светлоярское озеро в Нижнем Новгороде проверят после сообщений в соцсетях о церкариях

Из‑за жалоб жителей в соцсетях на укусы церкарий при купании в Светлоярском озере информацию передали в комитет ветеринарии Нижегородской области для проведения исследований воды. Если анализы подтвердят наличие церкарий, органы местного самоуправления обязаны организовать контроль и запрет на купание в опасных зонах с размещением соответствующих аншлагов.
Напомним, ранее сообщалось, что из‑за жаркой погоды жители области потянулись к водоёмам; первый зарегистрированный случай заражения — ребёнок после купания в Светлоярском озере. Главный признак неблагополучного места для купания — мелководье, заросшее водорослями, и утки в прибрежной зоне.
Чтобы снизить риск заражения, перед заходом в воду рекомендуется смазать кожу кремом на основе вазелина или масла: личинкам труднее проникнуть под кожу. После купания примите душ или тщательно вытрите тело жёстким сухим полотенцем; одежду лучше переодеть.
При повторном заражении возможна выраженная аллергическая реакция, вплоть до анафилаксии. При появлении симптомов или ухудшении состояния следует немедленно обратиться к врачу.