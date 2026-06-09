Светлоярское озеро в Нижнем Новгороде проверят после сообщений в соцсетях о церкариях

Из‑за жалоб жителей в соцсетях на укусы церкарий при купании в Светлоярском озере информацию передали в комитет ветеринарии Нижегородской области для проведения исследований воды. Если анализы подтвердят наличие церкарий, органы местного самоуправления обязаны организовать контроль и запрет на купание в опасных зонах с размещением соответствующих аншлагов.