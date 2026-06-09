Лакомый кусочек: как мороженое из России покоряет зарубежные рынки

Пломбир в стаканчике или эскимо на палочке — их вкус с детства знает каждый. А когда начинается жара, мороженого покупают в 2,5−3 раза больше. Неслучайно именно в начале лета, 10 июня, отмечают Всемирный день мороженого.
Российские компании выпускают много видов мороженого с разными вкусами. Оно пользуется популярностью даже за рубежом. Подробнее о том, как предпринимателей поддерживают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», — в нашем материале.
Ориентир на Азию, Африку и Ближний Восток.
С каждым годом наша страна отправляет все больше разных товаров за рубеж. Только в 2025 году российские предприятия поставили почти 80 млн тонн продуктов в 160 стран мира. В основном зерно, растительные масла, маргарины и спреды, рыбу и морепродукты.
«Мы остаемся ключевым игроком на мировом зерновом рынке, номером один по пшенице. Но зерно больше не единственный драйвер экспорта продовольствия — мы стремимся поставлять за рубеж продукцию с более высокой добавленной стоимостью», — отметил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.
По его словам, например, поставки мороженого на внешние рынки в 2025 году выросли на 31%, до 76 млн долларов. Ожидается, что к 2030 году эта цифра увеличится до 100 млн долларов.
Достичь новых высот планируют за счет развития экспорта в страны Азии, Африки и Ближнего Востока. По мнению Ильи Ильюшина, наибольший потенциал для увеличения поставок мороженого — в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ.
В 2025 году поставки мороженого на внешние рынки выросли на 31%
Компании, которые хотят освоить новые каналы продаж, могут пользоваться разными инструментами. Например, зарегистрироваться на цифровой платформе «Мой экспорт». Здесь предприниматели получают доступ к мерам поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также услугам Российского экспортного центра, различных ведомств и партнеров.
Обращаться в несколько учреждений не придется, потому что в едином каталоге на сайте собрано около 730 различных услуг, а в личном кабинете можно получить разрешительные документы на экспорт. Кроме того, предпринимателям доступны обучающие сервисы и консультации по различным вопросам экспортной работы.
Еще один полезный инструмент — программа продвижения «Сделано в России» для крупного, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Особенно она полезна для небольших предприятий, для которых знание бренда на мировом рынке очень актуально.
Участники программы проходят бесплатную сертификацию и получают право наносить на свою продукцию специальный знак «Сделано в России». Это маркер для потенциальных партнеров, говорящий о том, что на товар стоит обратить внимание. Кроме того, компании пользуются маркетинговой поддержкой, могут участвовать в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. Их продукцию размещают в Российских национальных магазинах и на международных маркетплейсах. Сертификат «Сделано в России» уже получили более 34 тысяч отечественных товаров.
Многолетние традиции и высокое качество.
В числе активных участников нацпроекта — «Фабрика мороженого» (торговая марка «УРСА») из Владивостока. Это один из крупных производителей мороженого на Дальнем Востоке, который пользуется поддержкой по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Например, компании помогли с переводом сайта на китайский язык и поиском партнеров в КНР.
«Экспорт для нас — не просто точка роста, это возможность проверить востребованность нашего мороженого на конкурентном международном рынке. Мы уверены в своем продукте и сейчас активно ведем переговоры с партнерами из Китая и Вьетнама. Горжусь нашим последним достижением: мы отгрузили первую партию мороженого во Вьетнам», — поделилась исполнительный директор фабрики Татьяна Самойленко.
По ее словам, помощь с экспортом для компаний очень важна, поскольку подобные продажи за рубежом отличаются от привычной работы в России. Например, в Китае система устроена так, что необходимо регистрировать не только бренд, но и отдельно каждую позицию продукта. Эта процедура достаточно дорогостоящая и занимает много времени. Облегчить процесс можно, например запросив консультацию эксперта о требованиях к маркировке и этикеткам. Такая бесплатная услуга доступна на цифровой платформе «Мой экспорт».
«Несмотря на сложности, и Китай, и Вьетнам — это перспективные направления и рынки, которые в нашей деятельности являются приоритетными. “Фабрика мороженого” готова предложить нашим зарубежным партнерам уникальные вкусы, интересные форм-факторы и яркую самобытную упаковку», — добавила Татьяна Самойленко.
Сегодня «Фабрика мороженого» во Владивостоке выпускает 60 видов продукции. С момента основания в 1989 году на предприятии изготовили более 100 тысяч тонн продукции и подтвердили качество товара различными наградами.
Экспортный взлет.
В другом российском регионе — Иркутской области — мороженое остается самым популярным товаром на экспорт среди всей молочной продукции. Как отмечают в министерстве сельского хозяйства региона, высокий спрос на него во многом определяется отличным качеством. На своем производстве фабрики Приангарья используют натуральные компоненты и местное сырье.
Один из основных производителей мороженого в Иркутской области — «Фабрика Мороженого СМК» (торговая марка CoolTook). Компания выпускает девять различных типов холодного десерта и не перестает разрабатывать новые вкусы.
Всего за пять лет фабрика прошла путь от молодого стартапа до экспортера, поставляющего продукцию в Китай и Монголию. По словам директора предприятия Арсланга Хулхачиева, драйвером роста стало участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». Компания получила доступ к экспертизе в области международной сертификации, маркетингового продвижения за рубежом и поиска иностранных партнеров. Это позволило значительно ускорить рабочие процессы, которые небольшому производителю было бы сложно провести самостоятельно.
За пять лет «Фабрика Мороженого СМК» прошла путь от молодого стартапа до экспортера, поставляющего продукцию в Китай и Монголию.
«Сегодня CoolTook — это не просто производитель мороженого, это амбассадор Байкала на мировой арене. В основе уникального вкуса — местное молоко от 7 тысяч коров байкальского региона, кедровые орехи сибирской тайги и ягодные варенья, собранные у берегов Байкала. Производство оснащено оборудованием, позволяющим выпускать неограниченное количество вкусов. Ежедневная мощность фабрики — 24 тонны готовой продукции», — поделился Арсланг Хулхачиев.
Высокое качество, восточные орнаменты в дизайне упаковки и уникальные сибирские вкусы, например кедровый грильяж и облепиха, находят живой отклик у зарубежных потребителей. Логотип компании, созданный на основе бурятского узора «плетенка», символизирующего счастье и долголетие, стал мостом между традициями Байкала и рынками Азии.
Отечественные производители мороженого наравне с другими компаниями, которые планируют освоить иностранные рынки, могут воспользоваться комплексной поддержкой по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». С каждым годом наладить поставки за рубеж становится проще и быстрее: совершенствуют законодательство, разрабатывают инструменты, которые помогают найти иностранных партнеров и новые каналы продаж. Планируется, что подобный подход позволит к 2030 году увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.