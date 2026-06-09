Лакомый кусочек: как мороженое из России покоряет зарубежные рынки

По ее словам, помощь с экспортом для компаний очень важна, поскольку подобные продажи за рубежом отличаются от привычной работы в России. Например, в Китае система устроена так, что необходимо регистрировать не только бренд, но и отдельно каждую позицию продукта. Эта процедура достаточно дорогостоящая и занимает много времени. Облегчить процесс можно, например запросив консультацию эксперта о требованиях к маркировке и этикеткам. Такая бесплатная услуга доступна на цифровой платформе «Мой экспорт».