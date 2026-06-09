Психолог рассказала, как социальные сети влияют на людей

«Смотришь, и появляется ощущение, что именно это и есть проживание жизни. Проживание планирования — это тоже часть лета. Люди готовятся к поездке, предвкушают ее, тем самым наполняя свою жизнь эмоциями», — сказала Федорова в беседе с 360.ru.