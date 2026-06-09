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Психолог рассказала, как социальные сети влияют на людей

Федорова: социальные сети создают ощущение неполноценной жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Просмотр чужих путешествий в соцсетях создает ощущение, что своя жизнь проходит неполноценно, даже если она наполнена активностями, рассказала психолог Екатерина Федорова.

«Смотришь, и появляется ощущение, что именно это и есть проживание жизни. Проживание планирования — это тоже часть лета. Люди готовятся к поездке, предвкушают ее, тем самым наполняя свою жизнь эмоциями», — сказала Федорова в беседе с 360.ru.

По словам психолога, если приключение не состоялось, остается горькое послевкусие от всего лета. Однако не все готовы на яркие приключения в реальности, а иногда вмешиваются внешние обстоятельства, добавила Федорова.