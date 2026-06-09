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Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Ростова Александра Скрябина

Фейковые сообщения начали распространять от имени главы Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове зафиксированы случаи мошеннических рассылок, которые ведутся от лица главы города. Об этой схеме обмана жителей лично предупредил Александр Скрябин в своем MAX-канале.

Градоначальник сообщил, что мошенники начали распространять фейковые сообщения, используя его имя. Горожанам следует проявлять особую осторожность при получении звонков с незнакомых номеров, а также входящих уведомлений, содержащих различные ссылки или приглашения. Глава города подчеркнул, что переходить по таким ссылкам категорически запрещено.

Александр Скрябин акцентировал внимание на том, что любые сообщения в социальных сетях от имени официальных лиц, в которых запрашивают пересылку или публикацию личных и банковских сведений, требуют перевода денег, предлагают перейти по присланным ссылкам или начать диалог с якобы сотрудниками спецслужб и городских структур, являются делом рук мошенников. Подобные действия преследуют незаконные цели.

Глава Ростова призвал людей сохранять бдительность и тщательно проверять источники любой поступающей информации.

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