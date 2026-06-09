Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Ростова Александра Скрябина

Александр Скрябин акцентировал внимание на том, что любые сообщения в социальных сетях от имени официальных лиц, в которых запрашивают пересылку или публикацию личных и банковских сведений, требуют перевода денег, предлагают перейти по присланным ссылкам или начать диалог с якобы сотрудниками спецслужб и городских структур, являются делом рук мошенников. Подобные действия преследуют незаконные цели.