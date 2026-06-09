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В Волгограде полиция, ФСБ и Росгвардия нагрянули с проверкой к мигрантам

В Красноармейском районе Волгограда силовики устроили тщательную проверку иностранных работников. Полиция и ФСБ в.

В Красноармейском районе Волгограда силовики устроили тщательную проверку иностранных работников. Полиция и ФСБ в сопровождении вооружённых бойцов Росгвардии провели рейд по местам жительства мигрантов.

— В ходе рейда стражи порядка обращали внимание на законность нахождения наемных рабочих, наличие у них разрешения на работу и патентов. Всего в отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду с целью проведения проверки было доставлено 70 человек, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, практически одновременно в Волжском прошёл рейд по местам компактного проживания граждан одной из малых кочевых народностей. Правоохранители вместе с Добровольной Народной Дружиной «Волжское Объединение Граждан» проверили удостоверения личности, законность проживания по данным адресам, а также провели профилактику совершения правонарушений.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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