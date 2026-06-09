В Волгограде полиция, ФСБ и Росгвардия нагрянули с проверкой к мигрантам

— В ходе рейда стражи порядка обращали внимание на законность нахождения наемных рабочих, наличие у них разрешения на работу и патентов. Всего в отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду с целью проведения проверки было доставлено 70 человек, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.